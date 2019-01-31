Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снега

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада.

Так, во Внукове задержаны шесть рейсов, еще шесть отменены, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

В Домодедове перенесли два рейса и 15 отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали 12 рейсов.

Ранее отмечалось, что снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января.