Cамолет столкнулся с телескопическим трапом в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Cамолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Шереметьево.

Вылет рейса N4-3517 в Доминиканскую Республику задержан, сообщили Агентству "Москва" в контакт-центре авиакомпании.

В настоящее время технические службы готовят борт к вылету. Предположительное время отправления – 8:00 30 января.

26 января лайнер Airbus A330, следовавший в Дели, был вынужден прервать взлет из аэропорта Шереметьево из-за неуборки шасси.