Самолет вынужденно вернулся в Шереметьево из-за неуборки шасси

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Дальнемагистральный лайнер Airbus A330 в пятницу вечером был вынужден прервать взлет из аэропорта Шереметьево из-за неуборки шасси. Самолет выполнял рейс Москва – Дели, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Во время взлета командир воздушного судна связался в диспетчером и сообщил, что не может убрать шасси.

"Ему была дана команда как можно скорее возвращаться в аэропорт вылета", – сказал собеседник агентства. Самолет успешно приземлился.

Как выяснилось при осмотре лайнера на земле, техники не сняли с опор шасси самолета страховочные механизмы.

В декабре самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал", следовавший из Салехарда в Екатеринбург, столкнулся с проблемой при посадке из-за столкновения с птицами. При заходе на посадку левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась.