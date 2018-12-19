Самолет "Ямала"приземлился с третьей попытки из-за птиц

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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал", следовавший из Салехарда в Екатеринбург, столкнулся с проблемой при посадке из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает "Интерфакс".

При заходе на посадку левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. После трех заходов на посадку и аварийного выпуска шасси самолет успешно приземлился. На борту находилось 98 пассажиров и четыре члена экипажа.

Предварительной причиной инцидента назвали неудовлетворительную орнитологическую обстановку аэродрома. Комиссия займется расследованием случившегося.