Пассажирку рейса Москва – Монтего-Бэй привлекли к ответственности за дебош

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирку рейса Москва – Монтего-Бэй (Ямайка) привлекли к административной ответственности за нецензурную брань. Об инциденте Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

29 января в дежурную часть в аэропорту Шереметьево сообщили о конфликте на борту самолета Москва – Монтего-Бэй и попросили прислать наряд полиции. Как выяснилось, командир воздушного судна отказал в перевозке одной из пассажирок. По данным МВД, женщина вела себя неадекватно и нецензурно ругалась. Дебоширку доставили в дежурную часть ЛУ МВД в аэропорту Шереметьево, добавили в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, авиадебоширкой оказалась жительница Подмосковья 1983 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности за "Мелкое хулиганство".

Еще одно ЧП произошло 29 января на борту рейса Петербург – Анталья. Там пассажир избил стюардессу. Самолет пришлось экстренно посадить в Сочи, чтобы оказать помощь пострадавшей.