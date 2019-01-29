Пассажирку рейса Москва – Монтего-Бэй привлекли к ответственности за дебош

Пассажирку рейса Москва – Монтего-Бэй (Ямайка) привлекли к административной ответственности за нецензурную брань. Об инциденте Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
29 января в дежурную часть в аэропорту Шереметьево сообщили о конфликте на борту самолета Москва – Монтего-Бэй и попросили прислать наряд полиции. Как выяснилось, командир воздушного судна отказал в перевозке одной из пассажирок. По данным МВД, женщина вела себя неадекватно и нецензурно ругалась. Дебоширку доставили в дежурную часть ЛУ МВД в аэропорту Шереметьево, добавили в пресс-службе.
Как уточнили в полиции, авиадебоширкой оказалась жительница Подмосковья 1983 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности за "Мелкое хулиганство".
Еще одно ЧП произошло 29 января на борту рейса Петербург – Анталья. Там пассажир избил стюардессу. Самолет пришлось экстренно посадить в Сочи, чтобы оказать помощь пострадавшей.
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