Пассажир рейса Петербург – Анталья избил стюардессу

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Самолет компании "Россия", который направлялся из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за авиадебошира. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пассажир избил стюардессу во время полета", – рассказал собеседник агентства. По его словам, после этого происшествия "самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей". Уточняется, что сейчас избитую бортпроводницу осматривают врачи.

Еще один, гораздо более громкий, случай произошел 22 января на рейсе "Аэрофлота". Самолет Сургут – Москва вынужденно сел Ханты-Мансийске из-за попытки угона. Один из пассажиров – Павел Шаповалов потребовал от экипажа изменить курс лайнера. После посадки в ХМАО 41-летнего мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в угоне воздушного судна. Пассажиров, летевших вместе с Шаповаловым, отправили в столицу резервным бортом.