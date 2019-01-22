Самолет Сургут – Москва приземлился в Ханты-Мансийске

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом из Сургута в Москву приземлился в Ханты-Мансийске. Об этом говорят данные сервиса Flight Radar.

Ранее неизвестный мужчина захватил самолет, требуя лететь в Афганистан. По данным РИА Новости, пассажира, которого считают захватчиком борта, зовут Павел, ему 41 год, и во время взлета он сидел на месте 14А.

Как передает РИА Новости, экипажу самолета удалось уговорить злоумышленника сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку. Также, по данным издания, на борту самолета находятся 69 пассажиров, включая младенца, а также семеро членов экипажа.

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев выехал в аэропорт Ханты-Масийска, где совершил посадку изменивший маршрут самолет.

Рейс SU1515 вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени. По сообщениям СМИ, национальный антитеррористический комитет отказался комментировать нештатную ситуацию на борту "Аэрофлота".