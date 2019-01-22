Самолет рейса Сургут – Москва перенаправлен в Ханты-Мансийск

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Пассажир авиарейса Сургут – Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, передает "Интерфакс".

Согласно данным сервиса Flight Radar, на самолете произошла нештатная ситуация. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, он сядет в 14:20 в Ханты-Мансийске.

Фото: flightradar24

В справочной службе аэропорта Сургута заявили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", – отметили в аэропорту. "Аэрофлот" и НАК ситуацию не комментируют.

Как передает телеканал Москва 24, личность захватившего самолет установлена. По данным некоторых СМИ, он вооружен.

"Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства", – цитирует ТАСС источника в экстренных службах.