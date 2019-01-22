Подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва официально задержали

Подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва Павла Шаповалова официально задержали, в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, следователи завершили осмотр лайнера, изъяли биологические образцы и отправили их на исследование.
У подозреваемого, а также в самолете не обнаружили оружия или взрывчатых веществ.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.
По факту ЧП проверку начала Сургутская транспортная прокуратура. Специалисты дадут оценку "полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета".
Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий и попытался выяснить, что может грозить нарушителю, а также как вести себя на борту захваченного судна.
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