Подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва официально задержали

Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемого в захвате рейса Сургут – Москва Павла Шаповалова официально задержали, в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, следователи завершили осмотр лайнера, изъяли биологические образцы и отправили их на исследование.

У подозреваемого, а также в самолете не обнаружили оружия или взрывчатых веществ.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По факту ЧП проверку начала Сургутская транспортная прокуратура. Специалисты дадут оценку "полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета".

Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий и попытался выяснить, что может грозить нарушителю, а также как вести себя на борту захваченного судна.