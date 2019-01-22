Эксперты рассказали, как вести себя в ситуации с угоном самолета

Инцидент с угоном самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут-Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. В такие моменты невольно задумываешься, а что если бы я или кто-то из моих родственников оказался на борту?

Портал Москва 24 восстановил хронику событий и попытался выяснить, что может грозить нарушителю, а также как вести себя на борту захваченного судна.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

22 января самолет компании "Аэрофлот" в 13:00 по местному времени вылетел из Сургута и направился в Москву. На борту произошла нештатная ситуация: один из пассажиров потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Экипажу самолета удалось уговорить мужчину сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку. По данному делу прокуратура начала проверку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Задержанным оказался житель Сургута, ранее судимый за порчу имущества.

Что можно считать захватом самолета

"До момента приземления самолета и выявления обстоятельств ситуация трактуется как угроза захвата судна", – комментирует инцидент президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Дальнейшее выяснение обстоятельств обычно определяет, насколько эта угроза была реальной, какие цели преследовал человек. Находился ли он в адекватном состоянии, а также имелись ли у него реальные технические возможности, чтобы препятствовать полету по заданному маршруту. Была ли реальная угроза взрыва самолета и с чем связаны требования к изменению маршрута. По итогам расследования устанавливается квалификация преступления.

"В любом случае, это действия, попадающие под закон о противодействии терроризму и экстремизму. А квалификация судебная зависит от суммы факторов, выявленных в процессе расследования. Это может быть угроза захвата, захват, террористический акт, нарушение правил перевозки пассажиров и так далее", – поясняет Линдер.

"В данном случае, если действительно речь шла о том, что пассажир требовал изменить маршрут и совершить посадку в Афганистане, то вполне можно трактовать подобное деяние по террористической статье, потому что это угон воздушного судна," – комментирует инцидент глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Кто принимает решения?

Главная задача командира корабля в ситуациях с угрозой безопасности – действовать так, чтобы сохранить жизнь пассажиров. Это прописано в регламентах. Обычно кабины пилотов закрыты, поэтому диалог со злоумышленником идет по переговорному устройству через проводников.

Портал Москва 24

Пилот обязан сообщить о ситуации диспетчеру и доложить о принятом решении на землю. Как говорит председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, "принимает решение только командир корабля, больше никто, но он об этом обязан проинформировать землю".

Там, в воздухе, никто не поможет: ни министр, ни Папа Римский – никто. Только твоя подготовка. Как ты подготовлен как профессионал, как ты подготовлен как человек, такой исход и будет, больше помощников в воздухе не бывает. И Всевышний.

"Что в этой ситуации предпринял командир корабля? Он прикинул: от Сургута до Москвы лететь три часа, а от Сургута до Кабула – четыре часа, и передал угонщику, что не хватит керосина до полета на Кабул, поэтому необходимо произвести посадку, заправиться и действовать дальше. Тот дал добро. А земля к тому времени уже была предупреждена, и в Ханты-Мансийске посадку самолета ожидали соответственно подготовленные силовики, техника и аппаратура. В итоге пассажиры не пострадали, самолет не пострадал, система и люди, особенно командир корабля и экипаж, сработали безукоризненно", – заключает Смирнов.

Какое наказание понесет виновник

Виновнику сегодняшнего инцидента грозит до 12 лет тюрьмы по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". При этом СМИ сообщали о том, что злоумышленник был пьян.

Иосиф Линдер выступает за жесткие меры наказания при любых угрозах безопасности на борту – вне зависимости от того, был ли виновник нетрезв и на полном ли серьезе пытался угнать самолет. "Я считаю, что даже если окажется, что данный пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и не вполне адекватно себя вел, он должен быть судим по статье об авиационном терроризме. Потому что угроза жизни пассажиров, будет их там 100 человек или 300, – это все равно угроза, и наказание должно быть максимально жестким. Только таким образом можно уберечь свое население от подобных неадекватных людей", – заявляет Линдер.

Часто бывает, что неадекватные пассажиры под действием алкогольного или наркотического опьянения, находясь в состоянии психического нездоровья, совершают действия, за которыми технически ничего не стоит. А когда они в следственном изоляторе возвращаются в нормальное состояние, начинаются слезы, оправдания, маловразумительные объяснения тому, что произошло. "Но на самом деле риск для пассажиров в этой ситуации абсолютно такой же, как если бы самолет действительно был захвачен группой профессиональных террористов", – подчеркивает эксперт.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Воздушных хулиганов у нас действительно хватает, хотя чаще ЧП с нетрезвыми на борту не настолько криминальны. Кто-то устраивает дебош и в итоге оказывается связанным пассажирами, другой, находясь подшофе, чуть ли не срывает рейс. Грешат этим даже звезды: стоит вспомнить хотя бы "небесные дебоши" Алексея Панина, Любови Успенской, устроившей скандал из-за условий перевозки собаки на борту, или жены футболиста Аршавина, представлявшейся майором ФСБ.

По словам Олега Пантелеева, когда речь идет о хулиганстве, максимум, что грозит дебоширу, – это административная ответственность. Но нельзя исключать, что перевозчик обратится с требованиями о возмещении материального ущерба, который может составлять несколько сотен тысяч рублей. "Если будет подтверждено, что речь идет о требовании изменить маршрут, сопровождаемом какими-то угрозами, то нельзя исключать, что это событие будет трактоваться по статье, предусматривающей ответственность за незаконное вмешательство в действия воздушного транспорта, то есть по террористической статье", – говорит эксперт.

Что делать, если вы оказались на борту захваченного самолета

Нужно понимать, что персонал самолета следует заранее подготовленным инструкциям, которые регламентируют все его действия в зависимости от конкретного случая. Поэтому главная задача для пассажира – просто не усугублять ситуацию. То есть не совершать ничего, что может помешать работе экипажа и бортпроводников. Ваши действия могут только обострить обстановку на борту или даже привести к непоправимым последствиям. Например, спровоцировать правонарушителей применить силу.

Портал Москва 24

Так, например, психолог Наталья Варская советует принять ситуацию и попытаться ее отпустить, рассуждать не эмоционально, а рационально. То есть взвесить, что может изменить тот или иной поступок. Если ничего, отмечает она, то "cиди и молчи".

С ней согласен клинический психолог Геннадий Чичканов. Он напомнил о том, что в самолете находится не один и даже не пять человек. И если каждый будет делать то, что ему вздумается, то ничем хорошим это не закончится.

Специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов добавляет, что если правонарушитель попытается к вам обратиться с каким-либо требованием, то лучше его выполнить, а не пытаться геройствовать и кого-то "поразить". "Не надо его раздражать", – резюмировал эксперт.

Пассажиры и алкоголь

Эксперты также прокомментировали факт нахождения на борту самолета пассажира в значительной степени опьянения, который в итоге и выступил в качестве угонщика. Авиаюрист Алексей Елтунов в беседе с порталом Москва 24 рассказал, кто из сотрудников аэропорта имеет право не пустить нетрезвого пассажира на рейс.

По его словам, "первый эшелон" досмотра пассажира начинается при входе в аэропорт – это сотрудник службы авиационной безопасности плюс сотрудники правоохранительных органов. Дальше – служба реализации пассажирских перевозок аэропорта, которая следит за регистрацией пассажиров. Когда человек проходит досмотр в стерильную зону, опять же служба авиационной безопасности, паспортный контроль и так далее. На каждом из этапов его могут отстранить.

При этом Елтунов отмечает, что в произошедшей на рейсе Сургут-Москва ситуации установить меры ответственности должностных лиц авиакомпании либо аэропорта, либо кого-то еще очень сложно.

В первую очередь нужно понять, на каком этапе человек стал вести себя невменяемо, например, в результате алкогольного опьянения. Ведь он мог купить спиртное в дюти-фри и, нарушая при этом законодательство РФ, распаковать свою покупку и употребить ее уже в самолете, пояснил он.

По словам Елтунова, возможно, на этапе досмотра служба авиационной безопасности отработала безупречно, все было хорошо. А дальше случилось то, что случилось, добавил он.