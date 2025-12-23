Трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни

Фото: AP/Роман Коксаров

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Норвежской биатлонной федерации, передает News.ru.

По данным федерации, тело спортсмена обнаружили в гостиничном номере в Италии. Причина смерти пока не установлена. В настоящее время спортивная организация находится на связи с властями Италии.

"Товарищей по команде биатлониста просят сохранять спокойствие в это трудное время", – говорится в сообщении.

Баккен родился в 1998 году в норвежском Лиллехаммере. Он с юных лет занимался лыжными гонками и биатлоном. Спортсмен трижды завоевывал золото на чемпионате Европы, а в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка мира в зачете масс-старта.

В последний раз он принимал участие в соревнованиях 21 декабря 2025 года, когда проходил масс-старт на этапе Кубка мира во Франции. По итогу Баккен занял там 20-е место.

