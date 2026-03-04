США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Фото: ТАСС/Zuma

Американская армия провела плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой нагрузки. Об этом сообщила база Ванденберг, расположенная в штате Калифорния, Космических сил США.

Уточняется, что ракета была оснащена двумя боевыми частями.

"Этот запуск, обозначенный как GT 255, был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события", – подчеркивается в заявлении базы.

В ноябре 2025 года США уже проводили испытания неоснащенной зарядом МБР Minuteman III. Запуск был частью регулярных проверок готовности и точности ракет Minuteman III, которые стоят на вооружении США более полувека.