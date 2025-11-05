США провели тестовый пуск неоснащенной зарядом МБР Minuteman III

Фото: AP Photo/Brittany Murphy

США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой нагрузки. Об этом сообщило 30-е крыло космических сил Штатов, находящееся на базе Ванденберг в Калифорнии.

Испытание состоялось 5 ноября, его организовало командование глобальных ударных сил ВВС США. Уточняется, что запуск был частью регулярных проверок готовности и точности ракет Minuteman III, которые стоят на вооружении США более полувека.

Решение о проведении мероприятия было принято после поручения американского лидера Дональда Трампа, заявившего о необходимости испытаний ядерного оружия. Как пояснил глава Белого дома, это станет ответной мерой на аналогичные действия со стороны России и Китая.

В свою очередь, Кремль потребовал от Вашингтона разъяснений слов американского президента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва и Пекин не возобновляли испытания, и призывал все страны соблюдать обязательства по Конвенции о запрете соответствующих мероприятий.