Кремль ожидает от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Фото: whitehouse.gov

В Кремле ждут от Вашингтона разъяснений слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях России и Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он отреагировал на заявление Трампа, который поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Лидер США объяснил, что принял такое решение в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других стран, имея в виду Россию и Китай.

"Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний", – отметил Песков.

РФ и КНР настаивают, чтобы все государства оставались привержены обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний, добавил представитель Кремля.

По данным СМИ, США готовятся к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд.

Предполагается, что ракету запустят с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.