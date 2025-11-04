Путин заявил, что Россия приступила к серийному выпуску системы "Орешник"

Фото: kremlin.ru

Россия приступила к серийному производстве комплекса "Орешник", заявил Владимир Путин.

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления ракетной обороны", – отметил глава государства.

По его словам, все планы по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются.

Президент РФ также наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Он подчеркнул, что "Буревестник" превзошел по дальности полета все известные в мире ракетные системы.

"У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время", – отметил российский лидер.

Применение новых отечественных технологий и материалов поможет добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях. Например, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны, энергообеспечение космического энерготранспортного корабля для перевозки тяжелых грузов и перспективной станции на Луне.

Кроме того, в их разработках используются только отечественные материалы. Путин добавил, что был создан огромный задел для будущего, Россия будет и дальше идти вперед. По его словам, разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение на весь ХХI век.

"Думаю, убедится в этом смогли и зарубежные специалисты. Поскольку в зоне и вовремя проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", – сказал президент.

Он также отметил, что Россия никому не угрожает и развивает свой ядерный потенциал, как и все другие державы, и все, о чем он говорит – "давно анонсированная работа".

Путин пожелал российским разработчикам успехов в решении самых сложных задач и подчеркнул, что уверен в том, что они и их коллеги "к этому готовы".

О завершении испытаний "Буревестника" президент сообщил 26 октября. Он рассказал, что это оружие является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире. Также он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет.

