Путин заявил, что ответ России на удар Tomahawk будет ошеломляющим

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории России ответ будет ошеломляющим, заявил Владимир Путин журналистам.

"Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный", – заявил глава государства.

Также Путин призвал задуматься о возможных последствиях.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна оперативно реагировать на любые враждебные действия и высказывания в свой адрес. Он подчеркнул, что в современных условиях информация распространяется мгновенно и страна должна открыто отстаивать свою позицию.

Президент США Дональд Трамп 7 октября сообщал, что практически принял решение по возможным отправкам ракет Tomahawk Украине. Однако для начала он намеревался узнать, как Киев собирается их использовать. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на жесткий ответ РФ в случае использования Tomahawk.

Однако после разговора с Путиным, который состоялся 16 октября, Трамп изменил свое отношение по поводу поставок ракет Украине. По данным журналистов, американский лидер сменил акцент с Tomahawk на территориальные уступки со стороны Киева.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех успокоиться и заявил, что до поставок крылатых ракет Украине дело не дойдет. Также Путин заверял, что ответом России на возможную передачу Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны.