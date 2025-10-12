Лукашенко считает, что дело не дойдет до поставок Киеву ракет Tomahawk

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что дело до поставок Украине ракет Tomahawk не дойдет. Свое мнение он высказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который разместил фрагмент этого разговора в своем телеграм-канале.

Лукашенко призвал всех успокоиться и не воспринимать всерьез данные заявления. Он напомнил, что у президента США Дональда Трампа существует определенная тактика ведения работы по "острым вопросам".

"Поэтому он, мне кажется, где-то так наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует, а потом, тактика такова, что он немножко отпускает и отходит", – объяснил президент Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер отметил многообразие нынешнего мира. По его словам, "против любого яда есть противоядие". Это, как утверждает Лукашенко, лучше всех понимает Трамп.

"И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие... он понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", – заключил Лукашенко.

Помимо этого, президент Белоруссии обратил внимание на то, что некоторые "одуревшие соседи Украины уже готовы оттяпать часть их территории". Он также считает, что проблема в урегулировании украинского конфликта заключается в лидере Украины Владимире Зеленском.

Лукашенко напомнил, что раньше обвинял европейских лидеров в недоговороспособности. Однако в настоящее время он понимает, что проблема заключается не них, а также не в Штатах и России, которые хотят добиться продвижения в урегулировании конфликта на Украине.

В контексте этой темы белорусский лидер предположил, что Зеленского могут вынудить сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что он (Зеленский. – Прим. ред.) поймет все и понимает... Но вы же понимаете его положение. Кем он будет, если он сделает вот так вот, ни с того ни с сего, как он это понимает, эти шаги? Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление", – заявил Лукашенко.

При этом он считает, что украинскому лидеру нужно действовать в срочном порядке, так как российская армия продвигается в зоне боевых действий. Президент Белоруссии предупредил, что, в противном случае, это может привести к исчезновению Украины как государства.

"Хотелось бы, чтобы... (Зеленский. – Прим. ред.) услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться", – заключил Лукашенко.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. Однако он добавил, что планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия в ответ на это призвала США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

При этом, по версии СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ со стороны России в случае применения Tomahawk. В свою очередь, Путин предупреждал, что ответом России на возможную передачу Украине данных ракет станет усиление системы противовоздушной обороны (ПВО).

