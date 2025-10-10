NI: Зеленский надеется на ответ России на Tomahawk

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ России в случае применения ракет Tomahawk, рассчитывая втянуть НАТО в конфликт. Об этом пишет National Interest.

"На такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", – говорится в публикации.

При этом, отмечают журналисты, США имеют ограниченное количество данных ракет.

Вместе с тем американская армия испытывает опасения в связи с активным применением беспилотников в украинском конфликте, сообщает радио КП со ссылкой на The New York Times.

Журналисты указали, что военные эксперты были уверены в том, что новые беспилотные технологии позволят армии США обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии. Предполагалось, что это позволит сократить длительность военных конфликтов и снизить их риски, однако на Украине все оказалось наоборот.

Ранее Трамп сообщил, что практически принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. По его словам, перед этим он планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия в ответ на это призвала Соединенные Штаты "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что применение такого вооружения невозможно без прямого участия американских военных.