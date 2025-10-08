Захарова: передача Украине ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США

Фото: ТАСС/Zuma/MC2 William Collins III

Владимир Путин четко обозначил, что передача Украине ракет Tomahawk нанесет непоправимый ущерб отношениям России и США, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что использование такого вооружения невозможно без прямого участия американских военных.

"Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога", – передает слова дипломата РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине, однако перед этим он намерен выяснить, как именно Киев хочет их использовать.

Россия призвала Соединенные Штаты "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок такого вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что появление этих систем будет означать "качественное изменение обстановки", но не повлияет на решимость Москвы добиться поставленных целей СВО.