Россия призвала США трезво подойти к вопросу поставок Украине Tomahawk

Фото: Getty Images/Bettmann

Россия призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что появление таких систем будет означать "качественное изменение обстановки", однако не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", – подчеркнул Рябков.

Однако Россия не связывает вопросы поставок Tomahawk и инициативу, обращенную к США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат пояснил, что это разные вопросы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Украине, но перед этим хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

Владимир Путин в ответ на это предупредил, что возможное решение Америки по вопросу о Tomahawk чревато разрушением отношений с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал серьезным витком эскалации поставку Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что этот шаг не изменит ситуацию на фронте.

Путин также говорил, что Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря ДСНВ, но истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

Американские власти выразили готовность отказаться от контрмер, принятых ранее по ДСНВ, если Россия решит вернуться к своим обязательствам в рамках этого соглашения.

