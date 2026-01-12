Форма поиска по сайту

12 января, 15:02

Город

С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронировали миллион книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи забронировали через сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru, который начал работу в апреле 2021 года, более миллиона книг, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В проекте москвичи могут найти подборки изданий по разным темам, получить персональные рекомендации от искусственного интеллекта, узнать о лекциях, выставках и других событиях в библиотеках", – поделилась она.

Сервис объединяет электронные каталоги всех 440 городских библиотек. На его главной странице регулярно обновляются подборки для разных возрастных групп, включая литературу о Великой Отечественной войне, истории, кино и космосе.

Среди наиболее популярных у читателей авторов – Максим Горький, Александр Грибоедов, Иван Тургенев, Михаил Шолохов и Федор Достоевский.

Программа модернизации библиотек стартовала в Москве в 2018 году. Первым шагом стало подключение к общей информационной системе, что позволило внедрить единый читательский билет.

Затем был запущен сервис "Библиотеки Москвы", который стал цифровой витриной для поиска и бронирования книг – сегодня в нем доступно около 15 миллионов изданий.

В 2023 году в сервис добавили рекомендательную систему на базе искусственного интеллекта, который формирует персонализированные подборки на основе истории чтения.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что для бронирования книг или продления срока хранения необходима учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. Его можно получить онлайн или при посещении любой городской библиотеки.

Развитие цифровых сервисов соответствует целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также региональной программе "Цифровое государственное управление".

Ранее сообщалось, что около 9,3 тысячи инициатив, поступивших от жителей столицы, было реализовано в разных сферах в Москве за все время работы платформы "Город идей". По словам Сергуниной, в настоящее время на платформе существуют 17 сфер, которые объединяют 67 тем.

