15 марта, 10:46Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще восемь беспилотников на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 8 дронов, которые утром в воскресенье, 15 марта, летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.
Дроны атаковали столицу днем 14 марта. С этого момента силы ПВО сбили уже 93 БПЛА.
На этом фоне введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры действуют для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.