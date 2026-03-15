Силы ПВО Минобороны сбили еще восемь беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 8 дронов, которые утром в воскресенье, 15 марта, летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.

Дроны атаковали столицу днем 14 марта. С этого момента силы ПВО сбили уже 93 БПЛА.

На этом фоне введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры действуют для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

