Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь

Российские подразделения ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уже сбита одна воздушная цель в районе Северной стороны. Развожаев призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее украинский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка в Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница.

Вечером 26 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Воздушные цели были сбиты над четырьмя областями страны.