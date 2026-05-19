ФАС завела дело против "Нижфарм" из-за высокой цены на препарат от давления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Нижфарм" в связи с завышенной стоимостью лекарства от давления. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело было возбуждено после обращения гражданина, согласно которому "Нижфарм" установила монопольно высокую цену на препарат "Эдарби" (действующее вещество – азилсартана медоксомил), который не входит в перечень жизненно необходимых и не подлежит государственному ценовому регулированию.

Причем подчеркивается, что единственным производителем данного медикамента является вышеупомянутая организация. Его аналоги в России отсутствуют.

Служба установила, что компания необоснованно увеличила отпускные цены на "Эдарби" на 19–28%. При этом себестоимость производства снизилась, а темпы роста прибыли, наоборот, превысили расходы на изготовление.

"Такие действия АО "Нижфарм" содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции", – подчеркнули в ФАС, добавив, что компании грозит штраф или возврат незаконно полученных средств в бюджет.

Ранее антимонопольная служба снизила цены на четыре препарата. Корректировка стоимости коснулась противоопухолевого препарата "Арейма", лекарства для лечения анемии "Реблозил", иммунодепрессанта "Арцерикс" и противотуберкулезного препарата "Ракстеми".

Как пояснили в ФАС, снижение цен на оригинальные лекарства стало возможным благодаря включению их в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в 2026 году, а также экономическому анализу, проведенному специалистами службы.

