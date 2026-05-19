Семь БПЛА сбито над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем канале в МАХ.

Он добавил, что в настоящий момент боевая работа продолжается.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. В настоящий момент ограничения сняты. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что за сутки средства ПВО Минобороны сбили 651 украинский дрон. Помимо этого, было уничтожено 5 управляемых авиационных бомб.

