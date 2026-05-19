19 мая, 18:25

Спорт

Новые билеты на суперфинал Кубка России поступят в продажу в ближайшие дни

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Новая квота билетов на суперфинал Кубка России по футболу появится в открытой продаже в ближайшие два дня. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Он уточнил, что билеты будут распроданы полностью.

"За эти дни суммарный зафиксированный спрос на все категории билетов – от верхнего яруса до VIP-лож – примерно в 10 раз превысил доступное предложение. И это, наверное, лучший показатель того, чем Кубок страны становится для российского футбола", – добавил Терешин.

При этом их перепродажа по завышенным ценам в данный момент не регулируется законодательством, подчеркнул он.

Ранее продажа билетов на суперфинал была приостановлена из-за высокого спроса. Количество запросов в секунду значительно превышало обычные показатели. Спустя время продажу возобновили.

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

