19 мая, 17:38

NU.nl: часы Swatch пропали из продажи в Нидерландах на фоне ажиотажа

Новые часы Swatch отозвали из магазинов в Нидерландах после давки

Фото: AP Photo/Vincent Thian

Швейцарская компания Swatch временно отозвала из трех нидерландских магазинов новые часы Royal Pop. Это произошло на старте продаж после случившейся давки и чрезмерного ажиотажа среди покупателей, написал портал NU.nl.

Swatch решила забрать партию новых часов в целях безопасности покупателей и продавцов в Утрехте, Амстердаме и Лейдсендаме. Компании пришлось поставить охрану около своей торговой точки в Утрехте. Сотрудники бутика рассказали журналистам, что продажи возобновятся, когда будет организована безопасная и комфортная работа. Точной даты пока нет.

Портал отметил, что ряд подобных случаев произошел в разных точках мира. Например, у магазина Swatch в Милане случилась драка, полицейские в Париже применили слезоточивый газ около торговой точки. Кроме того, в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре люди занимали очереди еще ночью. Всего проблемы на фоне выхода новых часов зафиксировали в 20 из 220 бутиков Swatch.

Ранее другой известный бренд упоминался в СМИ в связи с громким скандалом. Полиция задержала сына основателя компании одежды Mango в Каталонии. Джонатана Андика заподозрили в убийстве отца. Исаака Андика не стало в декабре 2024 года. Изначально представители бренда заявляли, что миллиардер погиб во время несчастного случая в горах.

