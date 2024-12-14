Погиб основатель сети магазинов Mango

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Погиб основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик, пишет El País.

Один из богатейших людей Испании скончался в результате несчастного случая в горах в провинции Барселона. 71-летний предприниматель, пишут журналисты, упал в ущелье с высоты 150 метров. Трагедия произошла во время семейной экскурсии возле пещер Сальнитре в муниципалитете Кольбато.

Ранее обвалившаяся в Дагестане скала упала на автомобиль, в котором находились водитель и пассажирка. Инцидент случился на 37-м километре трассы из Буйнакска в Чиркату в Унцукульском районе. Женщина скончалась от полученных травм, но водитель выжил.

