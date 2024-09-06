Женщина погибла в результате обвала скалы в Дагестане

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Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, внутри которого находилась женщина. Он полученных травм она скончалась, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора в телеграм-канале.

По данным ведомства, обвал произошел 5 сентября около 21:00 по московскому времени на 37-м километре трассы Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе. Повреждения получила машина Lada Largus, направлявшаяся в Ботлихский район. Водитель и пассажирка пострадали, последняя скончалась по пути в больницу.

На данный момент обвал расчищен, препятствий для движения транспорта нет, уточнили в Дагестанавтодоре.

Ранее 17-летняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок на Быковских порогах на юге Сахалинской области. По данным следователей, инцидент случился 15 мая.