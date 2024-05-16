СКР: девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах в Сахалинской области

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17-летняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок на Быковских порогах на юге Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По данным следователей, инцидент случился 15 мая. Получившую телесные травмы несовершеннолетнюю уже направили в больницу, а сотрудники Следственного отдела города Долинска начали доследственную проверку.

"В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении несовершеннолетней преступления не обнаружено", – добавили там.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, специалисты дадут оценку действиям законных представителей девушки, а также лиц, ответственных за содержание туристического объекта.

Ранее стало известно, что ребенок выжил после падения с 12-го этажа на юго-востоке Москвы. Инцидент случился на Новочеркасском бульваре. Мальчик 2021 года рождения был госпитализирован.

