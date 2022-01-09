Не менее 5 человек погибли при обрушении скалы на озере в Бразилии – СМИ

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По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения скалы на озере Фурнаш в Бразилии. Об этом сообщает газета The Washington Post. Еще порядка 20 человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в субботу, 8 января, в штате Минас-Жерайс. После этого в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как в отвесной скале образовалась трещина, из-за этого каменная глыба упала в воду, в этот момент рядом проплывали несколько лодок.

На месте работают водолазы и вертолеты. По мнению спасателей из штата Минас-Жерайс, обвал случился из-за сильных осадков, которые спровоцировали сильную эрозию горных пород.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате обрушения скалы на общественный пляж на юге Калифорнии. Одна женщина скончалась на месте, двое человек умерли в больнице. Еще два человека получили травмы.

До этого на севере Галапагосских островов обрушилась скала Арка Дарвина. По данным министерства окружающей среды Эквадора, причиной произошедшего стала эрозия. Никто не пострадал, материального ущерба также не нанесено.

О разрушении сообщили местные рыбаки. Данная арка привлекала туристов, которые занимаются дайвингом. Свод скалы можно было увидеть с моря.