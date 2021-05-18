На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина

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Скала Арка Дарвина обрушилась на севере Галапагосских островов. Причиной произошедшего стала эрозия, передает газета El Telegrafo со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В ведомстве отметили, что в результате обрушения пострадавших нет, материального ущерба также не нанесено. О разрушении сообщили местные рыбаки.

Данная арка привлекала туристов, которые занимаются дайвингом. Свод скалы можно было увидеть с моря.

Ранее были названы семь памятников и объектов культурного наследия Европы, которые находятся под самой серьезной угрозой исчезновения. Наиболее уязвимые места выбрали из 12 претендентов. Специалисты учитывали значимость памятника, а также серьезность опасности, которая ему грозит.