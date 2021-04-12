Перечислены семь мест Европы, которые могут исчезнуть

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Названы семь памятников и объектов культурного наследия Европы, которые находятся под самой серьезной угрозой исчезновения. Сообщает News.ru со ссылкой на Europa Nostra. Эта организация, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды.

Отмечается, что наиболее уязвимые места выбрали из 12 претендентов. Так, специалисты учитывали значимость памятника, а также серьезность опасности, которая ему грозит.

Одним из таких является церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии в Испании. Они находятся в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо. В часовне и в настоящее время проводятся службы, но здания давно обветшали, при этом посетители могут свободно туда войти и повредить памятники.

Кроме того, железная дорога Ахензее в Тироле в Австрии так же находится под угрозой исчезновения. Уточняется, что весной минувшего года железнодорожная компания Ахензее обанкротилась и субсидии, которые обещало правительство тирольской провинции, так и не были выплачены.

Следующим местом, которое может исчезнуть, является кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия). Оно было построено между 1876 и 1929 годами, кроме того, место является прекрасным примером европейской неоклассической архитектуры. В марте и декабре прошлого года город Загреб был поражен двумя сильными землетрясениями, которые нанесли серьезный ущерб объекту. Так, повредили аркады, павильоны, церковь Христа-Царя, многие надгробия и скульптуры.

Помимо этого, пять островов в Эгейском море (Греция), такие как Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос, составляют "кикладский ландшафт" – значимую часть греческой идентичности. Он находится в опасности из-за предлагаемой программы установки ветряных турбин на данных островах, причем возле археологических памятников.

Также под угрозой исчезновения находится сад Джусти в Вероне (Италия). Его построили в 1570 году, и с тех пор он открыт для публики. В 2020 году сад был поражен непогодой и грозами, которые нанесли значительный ущерб всему участку. Порядка 30 деревьев – одна треть от общего числа – и часть самшитового лабиринта были выкорчеваны.

Также Дечанский монастырь в Косове, который был построен в XIV веке, является одним из наиболее важных средневековых религиозных памятников в Европе. С 2006 года он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как находящийся под угрозой. Монастырь и его окрестности сталкиваются с проблемами в связи с нерешенными правовыми и институциональными вопросами.

Седьмое место – центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония). Почту возвели в 1974 году в модернистском стиле послевоенной эпохи. Мощная конструкция здания, которая была выполнена из железобетона в форме цветка лотоса, должна была символизировать восстановление Скопье после крупного землетрясения 1963 года. В настоящий момент здание находится в еще большей опасности из-за заброшенности и износа.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, где лучше провести отпуск в нынешнем году. По мнению специалиста, в этом году стоит отказаться от отдыха за границей. В Европе фиксируется пик заболеваемости коронавирусом, который закончится не скоро. Кроме того, при поездке в Турцию также существуют определенные риски.