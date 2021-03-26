Кубинский курорт Варадеро открывается для россиян

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С 1 апреля российские авиакомпании смогут выполнять по семь рейсов в неделю в кубинский аэропорт Варадеро. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве Кубы в России рассказали, что на курорте готовы снова принимать российских туристов, обеспечив им максимально комфортный отдых при условиях коронавирусных ограничений.

Правительство острова уже восстанавливает работу многих гостиничных комплексов.

При въезде на курорт Варадеро от туристов потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до отправления рейса. После прибытия россиянам необходимо будет сделать еще один анализ, результат которого будет через 24 часа.

Ранее стало известно, что с 1 июля свои границы для туристов откроет таиландский Пхукет. Курорт будет принимать привитых от коронавируса россиян. По оценкам властей, открыть остальные курорты для привитых путешественников будет возможно в октябре.