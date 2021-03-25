За сколько можно отдохнуть на Сейшельских островах

С 25 марта Республика Сейшельские Острова открыла границы для туристов со всего мира, из России в том числе. Для въезда нужно лишь предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Расскажем, во сколько обойдется отдых на Сейшелах и можно ли найти дешевые туры в этом направлении.



Отдых по цене квартиры

Мы решили проанализировать номера, которые пока еще доступны для туристов с 3 по 9 мая. Не секрет, что между двумя праздниками многие москвичи стараются взять несколько дней отпуска, чтобы перевести дух. Сейшелы в этом плане наверняка заинтересуют любителей жарких курортов.

Среди предложений в классе люкс на одном из сайтов мы обнаружили предложение отдохнуть на уединенном частном острове Cousine Island. Шикарный отель расположен рядом с пляжем, откуда открывается нереальной красоты вид.

Здесь можно снять целую виллу люкс, в которой спокойно разместятся 3 человека. Просторная спальня с кроватью king size, вид на пляж, личный бассейн и индивидуальная спа-ванна – в сутки за это великолепие с вас попросят почти 317 тысяч рублей. Таким образом, за недельный отдых придется заплатить примерно 2,3 миллиона.

Для тех, кто поднакопил на отпуск побольше, на частном острове есть президентская вилла с двумя спальнями. Ее общая площадь составляет 625 квадратных метров. И на ней размещено все, что нужно для королевского отдыха. Цена соответствующая: за такой роскошный номер придется заплатить почти 590 тысяч в сутки. Так, неделя отдыха обойдется примерно в 4,2 миллиона рублей.

Но и это не предел. За пояс частный остров затыкает пятизвездочный отель Four Seasons Resort Seychelles. Для тех, кто располагает астрономическими суммами, здесь есть люкс с тремя спальнями, отдельной гостиной и обеденной зоной. Общая площадь номера – 859 квадратных метров. Об удобствах и видах, которые открываются из окон, и говорить не приходится.

Стоит такой номер около 885 тысяч рублей в сутки. Недельный отдых в таком люксе вычтет из бюджета чуть более 6,7 миллиона рублей.



Сейшелы не только для богачей

Помимо роскошных вилл, на островах расположились и куда более скромные предложения. Одно из таких – апартаменты Fairytern Chalets на острове Серф. Вид с балкона или террасы оттуда открывается не хуже, чем в люксовых номерах. И пляж совсем недалеко. А вечером можно посмотреть телевизор на кровати queen size. Стоит это удовольствие примерно 12 тысяч рублей в сутки. В неделю выйдет чуть более 84 тысяч рублей.

Дальше начинаются проблемы. Возьмем, к примеру, трехзвездочный мини-отель Takamaka Green Village на острове Маэ. Здесь мы нашли небольшой номер площадью 25 квадратных метров с балконом и террасой. Все самые нужные удобства при нем: холодильник, чайник, телевизор и климат-контроль. Стоит относительно скромно – около 9,5 тысячи рублей в сутки, то есть чуть более 65 тысяч рублей в неделю. Но в этом случае выйти на пляж прямо из номера уже не получится. До ближайшего песка можно добраться примерно за 10 минут. Для любителей прогулок под палящим солнцем с прохладительным напитком самое то.

Самое дешевое предложение, которое мы отыскали на одном из сайтов, обойдется почти в 4 тысячи рублей в сутки. В неделю накапает почти 29 тысяч. За эти деньги в стандартном двухместном номере гостевого дома Le Chateau Bleu предлагают самые скромные условия: небольшой номер с двуспальной кроватью, кабельное телевидение, электрический чайник, своя ванная и туалет.

Пляж, конечно, не близко – едва ли не единственный в окрестности находится почти в 20 минутах ходьбы. До других же пляжей еще дальше. Самый дальний и вовсе расположился в 15 километрах от гостевого дома.

Но не забывайте, что все эти цены – только за сами номера. Перелет обойдется в очень серьезную сумму. Так, в начале мая минимальная стоимость билетов из Москвы на остров Маэ на одного человека в обе стороны составляет более 67 тысяч рублей.