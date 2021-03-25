Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 2,5 миллиарда рублей

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Жители России приобрели туров с кешбэком более чем на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, в качестве кешбэка в общем россияне получили 500 миллионов рублей в виде возврата части денежных средств. Программой воспользовались свыше 100 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе программы кешбэка за отдых в России граждане приобрели туров более чем на один миллиард рублей.

Напомним, кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.