Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 1 млрд рублей

Фото: depositphotos/LDProd

На третьем этапе программы кешбэка за отдых в России граждане приобрели туров более чем на один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

"За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей", – отметила Догузова.

Она добавила, что спрос превышает прошлогодние показатели в 2,5–3 раза. Чаще всего россияне покупают туры в Краснодарский край, Крым, Московскую область, а также в Ставрополь, Алтай, Санкт-Петербург, Москву, Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.

"В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации. Кроме этого, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз", – заключила глава ведомства.

Кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

