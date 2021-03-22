Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 1 млрд рублей

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На третьем этапе программы кешбэка за отдых в России граждане приобрели туров более чем на один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
"За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей", – отметила Догузова.
Она добавила, что спрос превышает прошлогодние показатели в 2,5–3 раза. Чаще всего россияне покупают туры в Краснодарский край, Крым, Московскую область, а также в Ставрополь, Алтай, Санкт-Петербург, Москву, Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.
"В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации. Кроме этого, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз", – заключила глава ведомства.
Кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.
Россияне за первые полдня работы туристического кешбэка купили 4 тысячи туров
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