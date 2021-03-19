Эксперт рассказал, какие регионы выиграют от программы кешбэка

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Эксперты портала Travelata.ru уверены, что продленная Ростуризмом программа туристического кешбэка способствует увеличению продаж путевок по России на 40%. При этом больше других выиграют курорты Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время прошлого этапа акции объем продаж туров по России вырос в ноябре 2020 года на 60% в сравнении с октябрем 2020-го.

Осенью максимальное количество бронирований пришлось на Краснодарский край, где расположена часть российских горнолыжных курортов. По прогнозам экспертов, на майские праздники турпоток перенаправится в Крым.

Осенью средняя стоимость приобретаемых по программе кешбэка туров чуть превысила 29 тысяч рублей. При этом 66% туристов выбирали отели категории "три звезды". На втором месте по расположились "четверки", на третьем – пансионаты и санатории.

"Условие, предусматривающее кешбэк в размере 20%, а также более мягкие ограничения на параметры бронирования будут, безусловно, хорошим стимулом для покупки туров именно по России", – сказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Он добавил, что акция частично захватывает высокий сезон, что приведет к значительному росту продаж.

В ночь с 17 на 18 марта в России стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Участники программы могут вернуть 20% стоимости тура или отеля. Главное условие – оплата бронирования картой "Мир".

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