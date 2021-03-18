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Туризм

10:05

Названы самые популярные авианаправления на майские праздники у россиян

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" рассказали о наиболее популярных среди россиян направлений полетов в майские праздники. Об этом сообщает RT.

Туристы, которые планируют вылетать из Москвы, чаще всего предпочитают посетить Симферополь. Билет на самолет до Крыма обойдется примерно в 6,3 тысячи рублей.

Второе и третье места по востребованности заняли Сочи и Калининград. Стоимость билетов на самолет в эти города в среднем равна 5,4 и 4,9 тысячи рублей.

Для тех россиян, которые покупают билеты с вылетом из Санкт-Петербурга, приоритетом стал Сочи. Билет туда стоит порядка 6,3 тысячи рублей. Симферополь оказался на втором месте, причем средняя стоимость перелета уже выше – 8,2 тысячи рублей. Замыкает тройку также Калининград, подорожавший в среднем до 4,7 тысячи рублей.

По данным аналитиков, средняя цена на перелет в пределах России на период с 1 по 10 мая будет ниже, чем в аналогичные даты 2020 года.

Ранее в России рассказали о запуске третьего этапа программы туристического кешбэка. Согласно ее условиям, за путешествия по стране граждане могут получить 20-процентный возврат потраченных средств. Билеты и путевки по программе стали доступны уже в ночь с 17 на 18 марта.

Отпуск за рубежом в этом году планируют провести 6% россиян

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