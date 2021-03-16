В АТОР оценили третий этап программы туристического кешбэка

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Третий этап программы туристического кешбэка в России дает еще больше возможностей для путешествий и позволяет рассчитывать на четвертый этап, постепенно становясь системной мерой государственной поддержки. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Для туристической отрасли и туристов крайне важно, что это системные меры поддержки, уже третий этап... Мы, конечно, рассчитываем, что эта мера будет поддержана и дальше, в осенне-зимний сезон. Мы это прогнозируем, так как все предыдущие планы уже состоялись", – рассказал Горин РИА Новости.

Вице-президент АТОР напомнил, что предыдущие этапы программы захватили даже новогодние праздники, а третий этап дает возможность использовать первые месяцы лета.

"Сейчас хорошее время для восстановления культурно-познавательных, гастрономических путешествий по России, а с учетом стабилизации ситуации в мире в целом – процессов иммунизации, вакцинации – все это дает больше оптимизма", – пояснил Горин.

Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Распродажа продлится до 15 июня. При этом воспользоваться поездкой можно будет в срок до 30 июня.

По условиям акции, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Максимальная сумма возврата денежных средств равна 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кроме того, оплата должна быть произведена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

Участниками третьего этапа проекта туристического кешбэка станут отели, туроператоры и турагентства, а также онлайн-агрегаторы на всей территории РФ.

Накануне стало известно, что правительство выделило 2 миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова до этого сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.

