В АТОР оценили третий этап программы туристического кешбэка

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Третий этап программы туристического кешбэка в России дает еще больше возможностей для путешествий и позволяет рассчитывать на четвертый этап, постепенно становясь системной мерой государственной поддержки. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Для туристической отрасли и туристов крайне важно, что это системные меры поддержки, уже третий этап... Мы, конечно, рассчитываем, что эта мера будет поддержана и дальше, в осенне-зимний сезон. Мы это прогнозируем, так как все предыдущие планы уже состоялись", – рассказал Горин РИА Новости.
Вице-президент АТОР напомнил, что предыдущие этапы программы захватили даже новогодние праздники, а третий этап дает возможность использовать первые месяцы лета.
"Сейчас хорошее время для восстановления культурно-познавательных, гастрономических путешествий по России, а с учетом стабилизации ситуации в мире в целом – процессов иммунизации, вакцинации – все это дает больше оптимизма", – пояснил Горин.
Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Распродажа продлится до 15 июня. При этом воспользоваться поездкой можно будет в срок до 30 июня.
По условиям акции, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Максимальная сумма возврата денежных средств равна 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кроме того, оплата должна быть произведена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.
Участниками третьего этапа проекта туристического кешбэка станут отели, туроператоры и турагентства, а также онлайн-агрегаторы на всей территории РФ.
Накануне стало известно, что правительство выделило 2 миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова до этого сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.
Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.
В России стартует третий этап программы туристического кешбэка
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