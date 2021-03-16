Порядка 3,5 тыс отелей и туроператоров присоединились к программе кешбэка в России

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Порядка 3,5 тысячи отелей, туроператоров и агрегаторов услуг присоединятся к программе туристического кешбэка на третьем этапе, который начнется 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, на этом этапе в программе принимают участие на 40% больше партнеров.
"Купить туристические услуги можно как на нашем сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы", – цитирует ее Агентство "Москва".
В пресс-службе также добавили, что условия участия в программе остались прежними. При оплате тура картой "Мир" на нее вернется 20% стоимости поездки или проживания, максимум – 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что за туры по России вновь будут возвращать деньги. Продажа путевок с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта. На программу туристического кешбэка в 2021 году правительство выделило два миллиарда рублей.
В России стартует третий этап программы туристического кешбэка
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