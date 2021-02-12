Россияне стали реже заранее бронировать билеты на самолеты и поезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители России в прошлом году стали реже заранее бронировать билеты на самолеты и поезда. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip.
По данным исследования, в 2020 году 63,8% граждан бронировали билеты на самолет максимум за неделю до вылета – годом ранее так делали 56,7% пользователей сервиса. Билеты на поезд в 2020 году заранее (4–6 месяцев) бронировали всего 1,6% россиян – в 2019 году так делали 2,2%.
"За 8–30 дней до отъезда в этом году планировали путешествия 26,4% россиян (в 2019-м их было 28,1%). На 4,9% реже приобретали авиабилеты за два-три месяца до вылета – 7,8% в 2020 году, а за полгода покупали в 0,4% случаев", – говорится в материале.
По данным сервиса, в прошлом году 67,7% поездок на поезде были забронированы максимум за семь дней. От 8 до 14 дней билеты бронировали 12,8% путешественников, а за 15–44 дня поездки планировали 16,1%. За два месяца это делали только 3,4% россиян, тогда как в 2019 году раннее бронирование совершали 4,9% клиентов сервиса.
Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали, что после новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны. Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее выразила мнение, что въездной туристический поток в Россию сможет сравниться с докризисным уровнем не раньше 2023 года. Она также предположила, что при благоприятных условиях внутренний турпоток в Россию в текущем году вырастет на 15–20%.
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