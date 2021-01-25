В АТОР рассказали, где россияне бронируют летний отдых

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После новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%. Внутри этого направления на первом месте по спросу Большой Сочи, за ним следует Анапа.

На втором месте по объемам продаж туроператоров – Крым. На него приходится от 20 до 35% брони, в зависимости от компании. На третьем месте – санатории Кавминвод.

Акции раннего бронирования туров по России на лето открылись у всех туроператоров в ноябре 2020 года. В ассоциации отмечают, что к ним по-прежнему есть высокий интерес и у туристов, и у агентств. В АТОР утверждают, что пандемии не удалось его "убить".

Кроме того, туроператоры отмечают, что после праздников спрос на юг России активизировался. В среднем по рынку объемы продаж летних туров на юг страны по акциям раннего бронирования к концу января превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 10–15%.

С 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.