В АТОР рассказали, где россияне бронируют летний отдых

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
После новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%. Внутри этого направления на первом месте по спросу Большой Сочи, за ним следует Анапа.
На втором месте по объемам продаж туроператоров – Крым. На него приходится от 20 до 35% брони, в зависимости от компании. На третьем месте – санатории Кавминвод.
Акции раннего бронирования туров по России на лето открылись у всех туроператоров в ноябре 2020 года. В ассоциации отмечают, что к ним по-прежнему есть высокий интерес и у туристов, и у агентств. В АТОР утверждают, что пандемии не удалось его "убить".
Кроме того, туроператоры отмечают, что после праздников спрос на юг России активизировался. В среднем по рынку объемы продаж летних туров на юг страны по акциям раннего бронирования к концу января превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 10–15%.
С 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.
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