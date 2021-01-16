РФ возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Россия возобновляет международное авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Об этом рассказали в Оперштабе, где состоялось заседание под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Уточняется, что во Вьетнам будет организовано два полета в неделю (Москва – Ханой), в Индию – также два полета в неделю (Москва – Дели), в Финляндию – два полета в неделю из Москвы (Москва – Хельсинки) и еще два из Санкт-Петербурга, в Катар – три полета в неделю (Москва – Доха).
Решение принято с учетом особых критериев: "40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1 процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января. Полеты будут осуществляться каждый четверг в Братиславу. На этом направлении лоукостер будет использовать самолеты Boeing 737-800.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
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