РФ возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россия возобновляет международное авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Об этом рассказали в Оперштабе, где состоялось заседание под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Уточняется, что во Вьетнам будет организовано два полета в неделю (Москва – Ханой), в Индию – также два полета в неделю (Москва – Дели), в Финляндию – два полета в неделю из Москвы (Москва – Хельсинки) и еще два из Санкт-Петербурга, в Катар – три полета в неделю (Москва – Доха).

Решение принято с учетом особых критериев: "40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1 процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" возобновит полеты в Словакию с 28 января. Полеты будут осуществляться каждый четверг в Братиславу. На этом направлении лоукостер будет использовать самолеты Boeing 737-800.

