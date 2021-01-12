Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

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Приостановку авиасообщения России с Великобританией продлили до 1 февраля 2021 года включительно. Ограничения необходимы из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщает Оперштаб.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", – сказали в ведомстве.

Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

В России спустя некоторое время также был обнаружен первый случай "британского" штамма.

