В ВОЗ назвали число стран и территорий с выявленным новым штаммом коронавируса

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Фото: EPA/TASS/GIUSEPPE LAMI
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, в котором назвала число стран и территорий с выявленным новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", – утверждается в бюллетене.
Таким образом, новый штамм коронавируса был обнаружен в 41 стране и территории.
В публикации также указывается, что штамм коронавируса "разновидность 501Y.V2", изначально выявленный в ЮАР, обнаружен еще в 6 странах и территориях.
За прошедшую неделю число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось на 4 035 226 человек. При этом 76 017 заболевших скончались от инфекции.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Северной и Южной Америке - 1 935 621. В Европе подтвердили 1 553 332 случая инфицирования, а в Юго-Восточной Азии - 208 592.
Ранее в Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Марек Крайчи.
До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.
Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Врачи заявили, что "британский" штамм коронавируса на 70% заразнее прежнего
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