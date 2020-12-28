На границе Финляндии с РФ выявили "британский" штамм коронавируса

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Первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Об этом сообщает газета Kouvolan Sanomat.

"В Кюменлааксо подтвержден первый носитель новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Носитель инфекции прибыл в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы провести там Рождество", – говорится в сообщении.

Медицинский округ Кюменлааксо приступил к отслеживанию цепочек заражения, чтобы остановить распространение инфекции, отмечает газета.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев обозначил главную особенность нового штамма коронавируса. Специалист посчитал правильным закрытие границ России с Великобританией.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.

Сообщалось также о зафиксированном случае заражения новым штаммом инфекции во Франции и ряде других стран.