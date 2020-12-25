Российские тесты на COVID-19 выявляют любые штаммы вируса – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские тесты на коронавирус выявляют любые штаммы инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте", – заявила Попова.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса защищает от нового штамма, который обнаружили в Великобритании. Он подчеркнул, что препарат поспобствует созданию иммунитета ко всему спайк-белку коронавируса.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что России удалось нарастить объемы тестирования на коронавирус. По ее словам, это позволяет принять соответствующие адекватные меры, выявляя COVID-19 на ранних стадиях.
Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин объяснил, что увеличение числа мутаций коронавируса напрямую зависит от распространения эпидемии. Он подчеркнул, что для предотвращения процесса эволюции инфекции необходимо всем привиться от COVID-19.
Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
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