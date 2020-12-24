Гинцбург объяснил, как "Спутник V" может защитить от нового штамма коронавируса

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Вакцина против COVID-19 "Спутник V" будет защищать от нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, безусловно, вакцина "Спутник V" будет защищать от этой мутации", – приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что препарат способствует созданию иммунитета ко всему спайк-белку коронавируса, а новый штамм изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По мнению специалиста, изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.