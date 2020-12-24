Российские ученые получили из Британии образцы нового штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российские ученые получили для изучения образцы нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
23 декабря стало известно об обнаружении в Великобритании еще одного штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выдвинула предположение о причинах появления новых штаммов коронавируса. Специалист при этом отметила увеличение инфекционности вируса.
В свою очередь, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По мнению специалиста, изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.
В Великобритании нашли еще один штамм коронавируса
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